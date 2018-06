Coquimbo (AFP) Die Zahl der Toten bei dem verheerenden Erdbeben in Chile ist auf mindestens zwölf gestiegen. Noch immer würden außerdem fünf Menschen vermisst, sagte Innenminister Jorge Burgos am Donnerstagabend (Ortszeit) vor Journalisten. Rund 650 Häuser wurden durch das Erdbeben zerstört, hunderte Menschen mussten die Nacht zum Freitag erneut unter freiem Himmel oder in Notunterkünften verbringen.

