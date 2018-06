Berlin (AFP) Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sieht bei der Integration von Flüchtlingen zunächst den Staat in der Pflicht. Es gelte die Reihenfolge "erst Deutsch, dann Beschulung, dann Ausbildung", sagte Kramer am Freitag im "Interview der Woche" des Südwestrundfunks. Das drängendste Problem seien die "vorbereitenden schulischen Maßnahmen". Die ankommenden Flüchtlinge müssten so vorbereitet werden, dass sie von der Wirtschaft aufgenommen werden könnten.

