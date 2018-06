München (AFP) Das bayerische Innenministerium hat einen Stab zur Koordinierung der Verteilung von Flüchtlingen eingerichtet. "Der Stab hat unter Federführung des Innenministeriums die Aufgabe, den Transport und die Weiterleitung von Flüchtlingen nach Einreise in das Bundesgebiet zu koordinieren", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in München. "Er klärt auch die damit verbundenen Sicherheitsfragen, insbesondere im Zusammenhang mit dem am Wochenende beginnenden Oktoberfest."

