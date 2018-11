Leipzig (AFP) Die dienstliche Beurteilung von Beamten ist auch im Ankreuzverfahren zulässig. Nur das sich aus den Einzelbewertungen ergebende Gesamturteil muss in der Regel textlich begründet werden, wie das Bundesverwaltungsgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschied. (Az: 2 C 13.14 und weitere)

