München (AFP) Die CSU plant laut einem Zeitungsbericht künftig eine deutliche härtere Gangart in der Flüchtlingspolitik als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ein entsprechendes Papier solle am Ende der Klausurtagung der Landtagsfraktion stehen, die in der kommenden Woche in Kloster Banz stattfindet, berichtete der "Münchner Merkur" am Freitag. "Wir werden nur eine Lösung akzeptieren, die den Zuzug auf ein Maß beschränkt, das unsere Integrationsfähigkeit nicht übersteigt", sagte der Vorsitzender der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, der Zeitung.

