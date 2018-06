Frankfurt/Main (AFP) Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist der Deutsche Aktienindex (Dax) mit einem Minus in den Handel gestartet. Eine dreiviertel Stunde nach Börsenstart am Freitagmorgen lag der Leitindex an der Börse in Frankfurt am Main knapp ein Prozent unter dem Schlusskurs von Donnerstag. Die Fed hatte am Donnerstag entschieden, den Leitzins nicht zu erhöhen und ihn auf seinem historischen Tief von null bis 0,25 Prozent zu belassen.

