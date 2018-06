Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank verringert ihre Aktivitäten in Russland. Deutschlands größtes Kreditinstitut werde den Geschäftsbereich Corporate Banking & Securities in dem Land aufgeben, teilte die Bank am Freitag in Frankfurt am Main mit. Das Geschäftsfeld beinhaltet unter anderem die Unternehmensfinanzierung und den Handel mit Finanzprodukten. Der Rückzug solle bis Ende 2015 großteils abgeschlossen sein. Nach Angaben aus Finanzkreisen fallen dadurch rund 200 Arbeitsplätze in Russland weg.

