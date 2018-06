Trier (AFP) Bei der Explosion eines Wohnhauses im rheinland-pfälzischen Morbach ist ein Mensch ums Leben gekommen. In der Nacht zum Freitag kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu der Explosion in dem Haus, das anschließend in Brand geriet, wie die Polizei in Trier mitteilte.

