Berlin (AFP) Angesichts der fehlenden Heilungsmöglichkeiten für Alzheimer halten Experten eine möglichst frühe Diagnose für notwendig. "Bislang gibt es kein Medikament, das die Alzheimer-Krankheit heilen kann", erklärte Isabella Heuser vom Vorstand der Hirnliga anlässlich des bevorstehenden Welt-Alzheimertages am Freitag in Berlin. Eine frühzeitige Diagnose und ein rechtzeitiger Therapiebeginn könnten aber den Krankheitsverlauf verlangsamen und den Betroffenen ein längeres Leben "in Selbstbestimmung und Würde" ermöglichen. Auch sei bekannt, dass beispielsweise die Behandlung von Diabetes und Bluthochdruck das Risiko für eine Demenz senkt.

