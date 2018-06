Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck fordert von den deutschen Unternehmen mehr Engagement, um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Er wünsche sich "noch mehr Initiative", sagte Gauck laut Redemanuskript am Freitag zum 125-jährigen Bestehen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in Berlin. Gleichzeitig dankte Gauck den Unternehmen, die schon etwas für Flüchtlinge getan hätten - etwa indem sie ihr Angebot an Praktikumsplätzen für Asylbewerber erweitert hätten.

