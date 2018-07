Wiesbaden (AFP) Jedes vierte Kind in Deutschland wächst ohne Geschwister auf. Im vergangenen Jahr lebten 26 Prozent der 13 Millionen Minderjährigen als Einzelkinder in einem Haushalt, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Knapp die Hälfte der Kinder wuchs mit einem weiteren Geschwisterkind auf. Jedes vierte Kind hatte zwei oder mehr Geschwister.

