Berlin (AFP) US-Außenminister John Kerry kommt am Sonntag zu Gesprächen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nach Berlin. Im Mittelpunkt des Treffens im Gästehaus des Auswärtigen Amts in der Villa Borsig soll die Lage in Syrien stehen, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Weiteres Themen sind demnach die aktuelle Flüchtlingskrise und andere aktuelle Fragen der internationalen Politik.

