Tovarnik (AFP) Vom Flüchtlingsandrang überwältigt hat auch das EU-Land Kroatien seine Grenze zu Serbien weitgehend dicht gemacht - und folgte damit nach nur drei Tagen dem Beispiel Ungarns. Nach der Ankunft von 14.000 Menschen seit Mittwoch seien die Aufnahmekapazitäten erschöpft, begründete das Innenministerium in Zagreb am Freitag den Abschottungsversuch. Mehr als tausend Flüchtlinge wurden in Bussen an die ungarische Grenze gebracht, die Budapest indes hastig schließen will.

