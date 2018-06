Frankfurt/Main (AFP) Passagiere der Lufthansa sollen künftig auch auf innereuropäischen Flügen im Internet surfen können. Wie die "Rheinische Post" am Freitag unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete, will die Airline in Kooperation mit der Deutschen Telekom WLAN an Bord anbieten. Ein Lufthansa-Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu Details äußern. Er bestätigte aber, dass es WLAN in Zukunft auch auf innereuropäischen Strecken der Lufthansa geben wird. Die Passagiere können Smartphone, Tablet oder Laptop dann vom Einchecken bis zum Aussteigen angeschaltet lassen, ohne in den Flugmodus zu schalten. Die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA in Köln erlaubt dies seit Herbst 2014.

