Frankfurt/Main (AFP) Die historisch niedrigen Zinsen in der Eurozone werden kleine und mittelgroße Banken in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich belasten. Die Kreditinstitute rechnen damit, dass sich ihr Gewinn vor Steuern bis 2019 um 25 Prozent verringert, wie aus einer am Freitag in Frankfurt am Main veröffentlichten Umfrage der Bundesbank und der Finanzaufsicht Bafin hervorgeht. Die Bundesbank beurteile die Ergebnisse "als durchaus besorgniserregend", erklärte Bundesbankvorstand Andreas Dombret.

