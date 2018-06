München (AFP) Die Hypo-Vereinsbank will einem Pressebericht zufolge in einer weiteren Sparrunde rund 1500 Stellen streichen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, sollen die Arbeitsplätze vor allem in der Verwaltung gekürzt werden. Betroffen seien in erster Linie die Zentrale in München und Hamburg. Die endgültigen Pläne für die Streichungen sollen demnach Ende Oktober dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. Eine Sprecherin der Bank wollte die Pläne und Zahlen gegenüber der "SZ" nicht kommentieren.

