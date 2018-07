Görlitz (AFP) Im sächsischen Bischofswerda haben am Donnerstagabend dutzende Demonstranten versucht, den Einzug von Flüchtlingen in eine neue Erstaufnahmeeinrichtung zu verhindern. Vor der Unterkunft versammelten sich rund 70 Menschen, die überwiegend äußerst aggressiv auftraten und herumpöbelten, wie die Polizei am Freitag in Görlitz mitteilte. Eine Gruppe von etwa 30 Asylgegnern blockierte die Zufahrt zu dem ehemaligen Betriebsgelände. Polizisten drängten sie zurück, so dass kurz vor Mitternacht der erste Bus mit Flüchtlingen passieren konnte.

