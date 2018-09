Euskirchen (AFP) Der Absturz eines führerlosen Sportflugzeugs in der Nordeifel gibt den Behörden weiter Rätsel auf. Die Suche nach dem verschwundenen Piloten wurde am Freitag wegen mangelnder Erfolgsaussichten bis auf weiteres eingestellt, wie ein Polizeisprecher in Euskirchen auf Anfrage mitteilte. Zugleich übergab die Polizei die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Aachen, die nach Angaben eines Sprechers ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr gegen den verschollenen Piloten einleitete.

