Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat der Türkei am Freitag für die Aufnahme von zwei Millionen Flüchtlingen gedankt. In den letzten fünf Jahren habe das Land eine "großartige Leistung" vollbracht, und zwar weitgehend "ohne Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft", sagte Steinmeier nach dem Besuch eines Registrierungszentrums in Ankara. In Europa werde zu häufig unterschätzt, was die Nachbarländer Syriens geleistet haben, "insbesondere die Türkei".

