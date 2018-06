Helsinki (AFP) Mit einer Großkundgebung in der Hauptstadt Helsinki und umfangreichen Streiks haben zehntausende Finnen am Freitag gegen die Sparpolitik ihrer Regierung protestiert. An der Demonstration in Helsinki nahmen trotz schlechten Wetters etwa 30.000 Menschen teil, wie Polizei und Veranstalter übereinstimmend angaben. Die Demonstranten hatten zahlreiche bunte Luftballons bei sich, aus Lautsprechern erschallte Popmusik. "Auf keinen Fall", war auf Protestschildern zu lesen.

