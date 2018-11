Lille (AFP) Bei einem Versuch, auf einen Zug durch den Eurotunnel zu gelangen, ist ein Flüchtling durch einen Stromschlag getötet worden. Der vermutlich aus Syrien stammende Mann wurde in der Nacht zu Freitag am französischen Eingang des Eurotunnels neben einem Frachtzug tot aufgefunden, wie die Behörden mitteilten. "Der Mann starb durch einen Stromschlag, als er auf den Zug klettern wollte", erklärte die Präfektur. Offiziellen Angaben zufolge kamen damit seit Ende Juni in der Region Calais zehn Flüchtlinge am Eurotunnel ums Leben.

