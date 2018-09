Bilbao (SID) - Fussball-Bundesligist FC Augsburg wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Heimspiel am Sonntag gegen Hannover 96 (17.30 Uhr/Sky) ohne Stürmer Raul Bobadilla auskommen müssen. Der Paraguayer laboriere an einer Kapselverletzung im Kniegelenk, sagte Trainer Markus Weinzierl nach dem 1:3 (1:0) in der Europa League bei Athletic Bilbao: "Ich glaube nicht, dass er spielen kann. Es wird eher schwierig."

Bobadilla hatte die erste Europa-Reise in der Augsburger Vereinsgeschichte nicht mit angetreten, weil der 28-Jährige sich im letzten Training vor dem Abflug verletzt hatte. Zunächst lag keine genaue Diagnose vor, allgemein war von einer Knieverletzung gesprochen worden.