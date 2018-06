Stuttgart (SID) - Der angeschlagene Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen Schalke 04 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) womöglich auf Daniel Didavi verzichten. Bei dem Mittelfeldspieler sei eine Zyste im Knie geplatzt, sagte Trainer Alexander Zorniger am Freitag.

Das sei aber eigentlich sogar eine positive Nachricht, betonte der Coach. Jedoch habe sich in der Folge Flüssigkeit in der Wade gesammelt. Didavi kehrte am Freitag ins Training zurück, Zorniger wollte aber zunächst noch abwarten, "wie Knie und Wade reagieren". Insgesamt sei der Heilungsverlauf bei Didavi (25), der immer wieder Knieprobleme hatte, "sehr, sehr positiv".

In die Startelf zurückkehren dürfte Timo Baumgartl. Der Abwehrspieler hat seine Knieprobleme überwunden und sei wieder ins Training eingestiegen, sagte Zorniger über den 19-Jährigen: "Ich gehe davon aus, dass er zur Verfügung steht."

Der VfB ist nach vier Niederlagen zum Saisonstart punktlos Tabellenvorletzter. "Wir wissen genau, wie kacke die Situation im Moment ist", sagte Zorniger. Er sei aber weiter "hundertprozentig" vom neuen Weg des Klubs überzeugt und habe nach guten Trainingseinheiten "deutlich das Gefühl: es geht vorwärts. Aber kein Schwein kann uns garantieren, dass wir in vier Wochen blühende Landschaften haben."