St. Leon-Rot (SID) - Die deutschen Top-Golferinnen Sandra Gal (Düsseldorf) und Caroline Masson (Gladbeck) werden beim 14. Solheim Cup in St. Leon-Rot am Freitagnachmittag für Titelverteidiger Europa gemeinsam ihre Fourball-Partie bestreiten. Das deutsche Duo trifft ab 13.45 Uhr auf die US-Paarung Gerina Piller/Brittany Lang.

Gal war bereits am Vormittag in den Foursomes zum Einsatz bekommen. Ihre Partie an der Seite der Schottin Catriona Matthew gewann die 30-Jährige gegen Stacey Lewis/Lizette Salas mit 3 und 2.

Die Paarungen für die Foursomes (ab 13.00 Uhr):

Anna Nordqvist/Caroline Hedwall (Schweden) - Morgan Pressel/Paula Creamer

Charley Hull/Gwladys Nocera (England/Frankreich) - Alison Lee/Angela Stanford

Melissa Reid/Carlota Ciganda (England/Spanien) - Cristie Kerr/Lexi Thompson

Sandra Gal/Caroline Masson (Düsseldorf/Gladbeck) - Gerina Piller/Brittany Lang