Rom (AFP) Tausende wütende Rom-Touristen haben am Freitag vor dem verschlossenen Kolosseum gestanden, in dem ein Gewerkschaftstreffen des dortigen Sicherheitspersonals abgehalten wurde. "Man hat uns kein Wort gesagt", ärgerte sich die Französin Paule, die am Vortag ihr Eingangsticket für den berühmten Bau gekauft hatte. "Und dann kommen wir hierher und alles ist zu", sagte die Urlauberin aus der Pariser Region. Nicht nur das Kolosseum, auch große andere archäologischen Touristenattraktionen in der italienischen Hauptstadt waren stundenlang geschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.