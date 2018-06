New York (dpa) - Die Neu-Amerikanerin Emily Blunt (32) hat sich für Äußerungen über die US-Republikaner entschuldigt. "Es war nicht meine Absicht, jemanden zu verletzen oder Ärger zu verursachen", sagte die Schauspielerin ("Into the Woods") am Donnerstag in der "Today Show".

Blunt hatte zuvor in einem Interview erklärt: "Ich bin kürzlich amerikanische Staatsbürgerin geworden, aber als ich die TV-Debatte der Republikaner gesehen habe, dachte ich: "Das war ein schrecklicher Fehler. Was habe ich gemacht?"."

Nach den Aussagen hatten Konservative den Kinostar scharf kritisiert. Moderatoren des US-Senders Fox forderten Blunt sogar auf, wieder nach England zu gehen. "Es war bloß ein flapsiger Scherz. Ich denke, ich werde die politischen Witze künftig den Late-Night-Shows überlassen."

Sie bereue auf keinen Fall, jetzt neben der britischen auch die US-Staatsbürgerschaft zu haben, erklärte Blunt. "Meine zwei liebsten Menschen auf der Welt sind Amerikaner - mein Ehemann und meine Tochter."