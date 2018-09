Washington (dpa) - US-Außenminister John Kerry kommt am Sonntag zu Gesprächen über die Flüchtlingskrise und den Syrien-Konflikt nach Berlin. Dort werde er sich mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier treffen, teilte das State Department in Washington mit. Zuvor reist Kerry nach London. Zuletzt hatten er und Steinmeier sich im Rahmen internationaler Verhandlungen um das iranische Atomprogramm in Wien getroffen. In Berlin war Kerry, der dort einige Zeit als Kind lebte, zuletzt im Oktober 2014 zum 25. Jahrestag des Mauerfalls.

