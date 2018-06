Lagos (AFP) Vor der Gewalt der Islamistengruppe Boko Haram sind nach UN-Angaben in den vergangenen fünf Monaten 500.000 Kinder geflohen. Damit sei die Zahl der Kinder, die in der betroffenen Tschadsee-Region vor den Extremisten auf der Flucht seien, auf 1,4 Millionen gestiegen, teilte das Kinderhilfswerk Unicef am Freitag mit. Am schlimmsten betroffen ist demnach Nigeria mit 1,2 Millionen Kindern auf der Flucht, aber auch in den Nachbarländern Kamerun, Tschad und Niger hätten die islamistischen Rebellen zuletzt ihre Angriffe verstärkt.

