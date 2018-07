Peshawar (AFP) Die pakistanischen Taliban-Rebellen haben einen Luftwaffenstützpunkt im Nordwesten des Landes angegriffen. Bei dem Angriff auf die Basis nahe der Provinzhauptstadt Peshawar wurden am Freitag sechs Angreifer getötet und zwei Soldaten verletzt, wie das Militär mitteilte. Demnach versuchten bis zu zehn Angreifer, in das Lager einzudringen, wurden jedoch dank der raschen Reaktion der Soldaten gestoppt und umzingelt. Ein Sprecher der islamistischen Rebellengruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan bekannte sich in einer E-Mail zu dem Angriff.

