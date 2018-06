Warschau (AFP) Etwa hundert Politiker und Intellektuelle aus Mittel- und Osteuropa haben in einem offenen Brief die Regierungen und Bürger ihrer Länder zu mehr Solidarität mit Flüchtlingen aufgerufen. "Im Namen unserer Menschlichkeit, im Namen unserer Prinzipien und Werte rufen wir die Behörden und Bürger unserer Länder auf, auf praktische Weise unsere Solidarität mit den Flüchtlingen zu beweisen", heißt es in dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag.

