Köln (SID) - 1899 Hoffenheim hat in den ersten fünf Pflichtspielen keinen Sieg gefeiert - so schlecht war die TSG noch nie. Ob der erste Schritt aus der Krise ausgerechnet beim Angstgegner Mainz 05 gelingt, ist nach den jüngsten Auftritten fraglich. Die Partie zum Auftakt des 5. Bundesliga-Spieltags wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

76 Tage nach dem enttäuschenden vierten Platz bei der WM in Kanada beginnt der Anfang vom Ende der Ära von Bundestrainerin Silvia Neid mit der Pflichtaufgabe in Halle/Saale. Am 1. Spieltag der EM-Qualifikation bekommen es die DFB-Frauen um 16.00 Uhr mit Ungarn zu tun.

Im Urlaubsparadies in der Dominikanischen Republik geht es für das deutsche Davis-Cup-Team ab Freitag um den Klassenerhalt in der Weltgruppe. Alles andere als ein Sieg über die Tennis-Exoten aus der Karibik wäre eine Blamage.

Sandra Gal und Caroline Masson wollen mit dem Team Europa den Solheim Cup gewinnen. Bis Sonntag messen sich die besten europäischen und US-amerikanischen Golferinnen in St. Leon-Rot. Dieses Jahr findet das prestigeträchtige Duell zum ersten Mal in Deutschland statt. Als Favoritinnen gehen die USA in den Wettkampf.