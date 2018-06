Berlin (AFP) Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, übernimmt auch die Leitung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Das teilte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Freitag in Berlin mit. Weise habe zugestimmt, beide Aufgaben in Personalunion auszufüllen. Der bisherige Bamf-Präsident Manfred Schmidt war am Donnerstag zurückgetreten.

