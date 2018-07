Brüssel (AFP) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird den Krisenstaat Ukraine nächste Woche zum ersten Mal besuchen. Stoltenberg werde am Montag und Dienstag unter anderem nach Kiew reisen und mit Präsident Petro Poroschenko zusammentreffen, teilte die Nato am Freitag in Brüssel mit. Stoltenberg werde auch an einer Sitzung des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrates teilnehmen und bei einer internationalen Übung zum Zivilschutz teilnehmen.

