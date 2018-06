Brüssel (dpa) - Die EU-Umweltminister kommen in Brüssel zusammen, um eine gemeinsame Verhandlungsposition der EU-Staaten für die Klimakonferenz Ende des Jahres in Paris zu beschließen. Zum Forderungskatalog der EU dürfte unter anderem der Wunsch nach einem rechtlich verbindlichen Abkommen gehören. Als strittiger galt im Vorfeld, ob die EU sich auch einem Langfrist-Ziel verschreibt - die G7-Staaten hatten sich im Sommer bei ihrem Treffen in Elmau auf den schrittweisen Abschied von Öl, Gas und Kohle bis zum Ende des Jahrhunderts geeinigt.

