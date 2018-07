Washington (AFP) Der Online-Versandhändler Amazon bringt als Reaktion auf die jüngst vorgestellten Neuheiten des Technologiekonzerns Apple ein Tablet für 50 Dollar auf den Markt. Das umgerechnet rund 44 Euro teure Gerät soll ab dem 30. September verkauft werden, wie Amazon am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen kündigte auch günstige Neuerungen bei seinen streamingfähigen Fernsehadaptern Fire TV an. Amazon will besonders preisbewusste Käufer ansprechen, um neben Apple auf dem Elektronikmarkt konkurrenzfähig zu sein.

