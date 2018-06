Washington (AFP) Nachdem die US-Republikaner im Kongress mit der Blockade des Atomabkommens mit dem Iran gescheitert sind, hat sich die US-Regierung an seine Umsetzung gemacht. Präsident Barack Obama und Außenminister John Kerry ernannten am Donnerstag den Diplomaten Stephen Mull zum Leiter eines Teams, das die Umsetzung des Mitte Juli in Wien geschlossenen Abkommens überwachen soll. Dem Team sollen Experten verschiedener Behörden und Geheimdienste angehören. Obama begab sich am Donnerstag persönlich ins Außenministerium, um dem Team Glück zu wünschen.

