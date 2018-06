New York (AFP) Ein marokkanischer Sultan aus dem 17. Jahrhundert mit 888 Kindern und die durchschnittliche Pinkeldauer bei Säugetieren - für solche bahnbrechenden Forschungsergebnisse sind die alljährlichen Ig-Nobelpreise in der renommierten US-Universität Harvard vergeben worden. Zwei Wiener Forscher erhielten am Donnerstag (Ortszeit) die begehrte Auszeichnung in der Kategorie Mathematik. Elisabeth Oberzaucher und der Deutsche Karl Grammer hatten die Legende statistisch untersucht, wonach Mulai Ismail der Blutige mit vier Ehefrauen und rund 500 Haremsdamen 888 Nachkömmlinge zeugte. Sie kamen zu dem Schluss, dass dies durchaus möglich gewesen ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.