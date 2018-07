Los Angeles (AFP) Im seit Wochen andauernden Kampf gegen mehrere Waldbrände in Kalifornien hat die Feuerwehr erste Erfolge vermeldet. Von den zwei besonders gefährlichen Großbränden in dem US-Bundesstaat sei "Butte Fire" inzwischen zu 60 Prozent unter Kontrolle, erklärten die Rettungskräfte am Freitag. Allein dessen Flammen zerstörten demnach bereits 28.600 Hektar Land, das ist eine Fläche etwa drei Mal so groß wie Paris. Auch bei anderen Bränden seien die Löscharbeiten vorangekommen, hieß es.

