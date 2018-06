Washington (AFP) Russland hat nach US-Angaben vier Kampfflieger in Syrien stationiert. Die Kampfflugzeuge seien in Latakia im Westen des Bürgerkriegslandes gesichtet worden, sagte am Freitagabend in Washington ein Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte. In Latakia errichtet Russland derzeit nach US-Angaben einen Luftwaffenstützpunkt aus vorgefertigten Teilen und einem mobilen Kontrollturm.

