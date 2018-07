Vatikanstadt (AFP) Der Vatikan hat eine christliche Flüchtlingsfamilie aus Syrien aufgenommen. Wie der Kirchenstaat am Freitag mitteilte, lebt das aus der syrischen Hauptstadt Damaskus stammende Paar mit ihren zwei Söhnen seit einigen Tagen in einer Wohnung nahe dem Petersdom. Die Angehörigen der melkitischen griechisch-katholischen Kirche waren am 6. September in Italien eingetroffen - dem Tag, an dem Papst Franziskus die zehntausenden katholischen Gemeinden Europas, darunter auch die beiden Gemeinden des Vatikans, aufrief, jeweils eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen.

