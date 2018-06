Kairo (AFP) Eine Woche nach dem Rücktritt der gesamten ägyptischen Regierung wegen Korruptionsvorwürfen hat Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi am Samstag das neue Kabinett vereidigt. Neuer Regierungschef ist der frühere Ölminister Scharif Ismail. Ihre Posten in der neuen Regierung behielten die Minister für Äußeres, Verteidigung, Inneres, Justiz und Finanzen. Insgesamt legten bei der im Staatsfernsehen übertragenen Zeremonie 16 neue Minister ihren Amtseid ab, wie die Präsidentschaft mitteilte. Dem neuen Kabinett gehören vier Frauen an, vier Ministerien wurden abgeschafft.

