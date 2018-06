Berlin (AFP) Wegen der vielen Flüchtlinge aus arabischen Ländern fordert die SPD-Bundestagsfraktion einem Pressebericht zufolge, dass die Führerscheinprüfung in Deutschland auch auf Arabisch abgelegt werden kann. "Mit der schnellen Änderung der Fahrerlaubnisverordnung könnten wir ein kleines Signal der Offenheit an die Menschen, die in diesen Tagen unser Land erreichen, aussenden und eine kleine Hürde beim Ankommen in unserem Land abbauen", zitierte die "Bild"-Zeitung am Samstag aus einem Schreiben der Verkehrspolitiker der Fraktion an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU).

