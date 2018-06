Berlin (AFP) Kurz vor der Parlamentswahl in Griechenland hat der Chef der konservativen Nea Dimokratia (ND), Evangelos Meimarakis, dem linksgerichteten Ex-Regierungschef Alexis Tsipras Wählerbetrug vorgeworfen. Tspiras habe "das griechische Volk belogen und vollständig seine Glaubwürdigkeit verloren", sagte Meimarakis der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe). Er warf Tsipras vor, "Monate lang seine Märchen ständig verändert" zu haben, "um seine Partei zu befriedigen". Als seine "Lügen dann aufgeflogen" seien, sei er "weggerannt" und habe die Neuwahlen am Sonntag veranlasst.

