München (AFP) Zwei Schläge mit dem Holzhammer, dann floss das Bier: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Samstag das diesjährige Oktoberfest eröffnet. Mit dem traditionellen Ausruf "O'zapft is" nach dem Anstich des ersten Bierfasses begann das größte Volksfest der Welt. Die Wiesn steht in diesem Jahr auch im Zeichen der Flüchtlingskrise. Wenn Hunderttausende auf der Suche nach Oktoberfestvergnügen mit der Bahn nach München reisen, werden gleichzeitig weiter Flüchtlinge ankommen.

