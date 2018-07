Singapur (SID) - Sebastian Vettel (Heppenheim) hat sich seine erste Pole Position für Ferrari gesichert und geht beim Großen Preis von Singapur am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) von Startplatz eins ins Rennen. Für den viermaligen Weltmeister war es die 46. Pole seiner Karriere und die erste seit dem 23. November 2013 in Sao Paulo. Red-Bull-Pilot Daniel Daniel Ricciardo (Australien) und Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland) belegten die Plätze zwei und drei.

"Ich kann mich nicht erinnern, dass ich an einem Samstag so viel Adrenalin hatte. Ich habe den Moment genossen. Meine erste Pole mit Ferrari fühlt sich fantastisch an", sagte Vettel: "Ich bin überrascht über den Vorsprung, die letzte Runde war fast perfekt. Das bringt uns in eine sehr gute Ausgangsposition für morgen, aber Mercedes und Red Bull werden schnell sein."

Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien), der in den ersten zwölf Saisonrennen elfmal auf Rang eins gefahren war, musste sich mit Rang fünf unmittelbar vor seinem Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg (Wiesbaden) auf dem sechsten Platz begnügen. Damit verpassten die Silberpfeile erstmals seit dem USA-Grand-Prix 2013 eine Platzierung unter den Top 4 im Qualifying.

"Ich verstehe es nicht. Die anderen hatten mehr Grip. Das Auto liegt nicht gut auf der Strecke hier. Wir müssen die Enttäuschung verdauen, das ist schon heftig", sagte Vize-Weltmeister Rosberg. Hamilton sah die Reifen als Hauptproblem: "Wir haben sie nicht ans Laufen gekriegt. Wir haben alle Fragezeichen über dem Kopf."

Nico Hülkenberg (Emmerich) musste sich in seinem Force India mit Startplatz elf zufriedengeben.