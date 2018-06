Tiflis (AFP) Ein Gericht in Georgien hat den Oppositionspolitiker und früheren Bürgermeister der Hauptstadt Tiflis, Gigi Ugulawa, zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil erging am Freitag wegen angeblicher Veruntreuung, vom Vorwurf der Geldwäsche wurde er hingegen freigesprochen. Dem 40-Jährigen war vorgeworfen worden, fiktive Jobs im Rathaus geschaffen und sie an Anhänger der Partei des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili vergeben zu haben. Der Staatschef ist ein Vertrauter von Ugulawa.

