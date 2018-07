Flensburg (SID) - Handball-Pokalsieger SG Flensburg-Handewitt ist ein Traumstart in die Champions League gelungen. Das Team von Trainer Ljubomir Vranjes bezwang am Samstag den Königsklassen-Mitfavoriten Paris St. Germain mit 39:32 (21:16) und zeigte eine beeindruckende Reaktion auf die beiden überraschenden Bundesliga-Niederlagen in Wetzlar (21:24) und gegen Melsungen (32:33).

Überragende Flensburger Spieler waren Anders Eggert, der 13 Tore erzielte, und Torwart Mattias Andersson, der das Pariser Star-Ensemble um die Superstars Nikola Karabatic, Mikkel Hansen und Daniel Narcisse zur Verzweiflung trieb.

Vor 5800 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften "Hölle Nord" ließen die Gastgeber nach einem Blitzstart (7:2 nach neun Minuten) nie nach und behielten die Franzosen im Griff. Auch Holger Glandorf (neun Tore) bot eine Klasseleistung. Auch Hansen (9) und Karabatic (7) konnten die Niederlage der Gäste nicht verhindern.

Am Donnerstag hatte der deutsche Meister THW Kiel eine deutliche 22:29-Niederlage beim kroatischen Serienmeister RK Zagreb kassiert. Am Sonntag (19.00 Uhr) fordert Vizemeister Rhein-Neckar Löwen den Titelverteidiger FC Barcelona heraus.