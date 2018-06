Wien (AFP) Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukio Amano, reist am Samstag zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm nach Teheran. Für Sonntag seien Treffen mit "ranghohen iranischen Vertretern" geplant, teilte die IAEA am Samstag mit. In den Gesprächen solle es um "Klärungen" von offenen aktuellen und älteren Fragen zum Atomprogramm gehen. Dabei geht es insbesondere um den Verdacht, dass der Iran bis 2003 an der Entwicklung von Atomwaffen arbeitete.

