Havanna (AFP) Kubas Staatschef Raúl Castro und US-Präsident Barack Obama haben in einem Telefonat über eine weitere Annäherung zwischen ihren beiden Ländern gesprochen. Wie das kubanische Außenministerium am Freitag (Ortszeit) in Havanna mitteilte, betonte Castro die "Notwendigkeit", die "Reichweite" der Lockerungen der US-Beschränkungen gegenüber Kuba zu vergrößern. Das 1962 verhängte US-Embargo gegen Kuba müsse vollständig aufgehoben werden.

