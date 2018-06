Mexiko-Stadt (AFP) Gut zwei Monate nach der Flucht des mächtigen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán aus einem mexikanischen Hochsicherheitsgefängnis sind 13 Verdächtige festgenommen worden. Unter ihnen befinden sich nach Justizangaben vom Freitag (Ortszeit) Leonor García, eine Ex-Direktorin des Gefängnisses Altiplano, aus dem Guzmán am 11. Juli entkommen war, und Celina Osegura, die frühere Koordinatorin der nationalen Gefängnisverwaltung. Die beiden Frauen wurden in ein Gefängnis in Tepic, im westlichen Bundesstaat Nayarit gebracht, die übrigen elf Festgenommenen in das Gefängnis Altiplano, 90 Kilometer von Mexiko-Stadt.

